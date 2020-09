Bellanova ad Albenga: “Qui agricoltura d’eccellenza, i fiori ingauni parlano all’Italia e al mondo”

Albenga. “La Brexit rischia di fermare i fiori delle valli liguri? Questo è un tema sul quale dovrebbero interrogarsi i sovranisti, per capire che l’Italia non ha bisogno di muri e chiusure, di roba che si sgretola. Ha bisogno invece di un mercato europeo inclusivo, di mercati aperti in cui ci sia reciprocità e la possibilità di far viaggiare liberamente le merci. Su questo noi stiamo lavorando”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, nel corso della sua visita ad Albenga. A chi le ha chiesto se la Brexit può creare problemi non solo ai passaporti delle persone ma anche a quelli delle merci, ha risposto con una frecciata ai rivali della destra. E ha aggiunto: “Credo che comunque dobbiamo aiutare questa filiera e il florovivaismo di questa regione a trovare dei mercati in cui collocare le eccellenze. Perché dobbiamo dirlo a gran voce: il florovivaismo italiano e ligure non ha nulla da invidiare a quello dei grandi paesi europei“.

