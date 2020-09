Bergeggi, quando a “spiaggiarsi” sono gli idrovolanti

Bergeggi. Una immagine che, di certo, non si vede tutti i giorni: due idrovolanti “parcheggiati” sul bagnasciuga. E’ successo questa mattina sul litorale di Bergeggi.

Lo scatto arriva da un lettore, incuriosito da quanto stava accadendo. Con allegato un dubbio: alle imbarcazioni (e quindi forse anche agli idrovolanti) è concesso transitare sul bagnasciuga (in appositi “corridoi”) per entrare o uscire dall’acqua, ma d’altro canto quella è la “fascia di libero transito” che va lasciata totalmente libera. Solo una immagine insolita, dunque, o qualcosa che non dovrebbe accadere?

... » Leggi tutto