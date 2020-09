Brunello Brunetto (Lega): “Istituire in Regione assessorato alla disabilità”

Loano. Ieri pomeriggio Brunello Brunetto, candidato alle elezioni regionali della Liguria per la Lega, ha incontrato a Loano l’ex Ministro per la Famiglia e la disabilità Alessandra Locatelli, l’onorevole Sara Foscolo, il vicesindaco Luca Lettieri ed i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato del territorio.

“Insieme abbiamo visitato Villa Amico, l’edificio situato in viale Silvio Amico a Loano in cui le associazioni Dopodomani Onlus e Adso Savona Onlus stanno realizzando una struttura in grado di dare un futuro ai nostri ragazzi affetti da disabilità. L’ex Ministro Alessandra Locatelli è laureata in sociologia ed è un’educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica, quindi più che un incontro politico è stato un incontro tra tecnici. Sono molto soddisfatto del nostro scambio di idee”.

