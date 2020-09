Federnuoto: Giuseppe Gervasio rieletto nel consiglio federale

Savona. L’assemblea ordinaria elettiva della Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo Barelli con 9.811 voti, pari al 71,54%.

Rinnovato del 30% il consiglio federale con l’ingresso di Annarita Blosi, già vicepresidente del Comitato regionale Lombardia della Fin, con un passato da nuotatrice; Amelia Mascioli, già coordinatrice del Settore Istruzione Tecnica Fin Molise; Luca Piscopo, ex nuotatore, responsabile del Centro Nazionale Fiamme presso la Questura di Napoli per i settori nuoto in acque libere, judo, surfing e ginnastica e consigliere regionale del Comitato Fin Campania.

... » Leggi tutto