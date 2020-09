Genova Calcio, Marco Vacca: “La squadra è giovane, ma i ragazzi ci mettono tanta voglia”

Genova. Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, con inizio alle ore 17, al Ferrando di Genova Campi si è disputata una partita amichevole tra la Genova Calcio e la Lavagnese. I bianconeri, che militano in Serie D, hanno fatto valere la differenza di categoria imponendosi sui padroni di casa, i quali, però, hanno fornito una prestazione positiva.

Marco Vacca, presidente della Genova Calcio, nell’intervista realizzata dall’addetta stampa della società, commenta: “Siamo soddisfatti, anche se oggi avevamo tre o quattro giocatori fuori per affaticamenti ed infortuni. Siamo molto contenti perché è una squadra molto giovane però che sta offrendo molti spunti di interesse, questi ragazzi ci mettono energia e voglia. Mister Maisano lo conosciamo, è una persona molto esigente però vedo che i ragazzi si prestano molto volentieri alle sue ‘cure’, si impegnano molto, e di questo dobbiamo dar loro atto. Hanno iniziato dal 10 agosto. Siamo molto contenti di questo svecchiamento che abbiamo dovuto compiere; chiaramente non ci aspettiamo risultati eclatanti, però siamo convinti di poter fare un buon campionato, di far bene e poi, ovviamente, qualsiasi cosa possa venirne fuori saremo felici di rimanere sorpresi ed anzi lavoreremo per sorprendere tutte le persone che ci sostengono e ci danno una mano”.

