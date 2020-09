Il mercato a Ceriale, Carlo Aonzo a Savona e le 500 ad Albenga: un’inestimabile domenica di eventi in provincia

Il 6 settembre 1522 la Vittoria, una delle navi sopravvissute della spedizione di Ferdinando Magellano, ritornò a Sanlúcar de Barrameda, in Spagna, diventando la prima ad aver circumnavigato il globo. Mezzo millennio dopo anche noi, prodi “avventurieri” di mari e monti, potremo circumnavigare il “pianeta” Eventi a caccia dello speciale e inviante “bottino” di questo viaggio da uno all’altro dei quattro “angoli” di ponente.

Settembre si apre con una novità sensazionale: la “prima volta” in assoluto a Ceriale del Mercato Riviera delle Palme. Sul lungomare troveremo ben quaranta banchi schierati per una fantastica giornata di shopping all’aperto. Chi conosce il Mercato Riviera delle Palme e lo segue in tutte le sue tappe sa che qui trova sempre un grande assortimento di prodotti, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti.

