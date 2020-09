Pietra Ligure. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 a Pietra Ligure, in via Borro all’altezza dell’intersezione con via della Cornice.

Una Fiat Punto, per cause ancora da chiarire, ha preso con la ruota destra la barriera che separa le due strade e si è ribaltata.

