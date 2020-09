La giornata elettorale: Sansa all’Alpesisa, Distilo su Meloni, Chiappori propone di rendere pubblici gli investitori

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 5 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

DISTILO: “Meloni a Savona occasione unica”

“Ieri al Priamar di Savona ho avuto l’occasione di conoscere Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia con il quale sono candidato consigliere regionale per la Provincia di Savona. Nel discorso di Giorgia ho trovato affinità grandissime sugli argomenti che a me da sempre stanno cuore ovvero il lavoro, le infrastrutture e lo sviluppo turistico”. A dirlo è Diego Distilo. “Credo davvero che se tutti insieme vogliamo cambiare le cose dobbiamo unirci e combattere per i valori sociali in cui crediamo. La notizia più grande è stata la conferma che in provincia di Savona verrà eletto almeno un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed è per questo che continuerò fino alla fine a parlare con le persone comuni cercando di spiegare il perché mi sono candidato e sopratutto che posso essere il vero rappresentante del popolo nel consiglio regionale. Datemi fiducia: io rimarrò come sono così come faccio da quando faccio politica”.

