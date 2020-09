Laigueglia, l’estate del Vascello Fantasma si chiude con una cena “a 4 mani” dai sapori antichi

Laigueglia. Un gran bel modo per dire arrivederci all’estate. La cena a quattro mani che ha concluso l’estate del Vascello Fantasma a Laigueglia è stata all’insegna di una filosofia del recupero dei sapori antichi, mescolati con ingredienti desueti. Ai fornelli del ristorante di Laigueglia lo chef resident, Stefano Rota, amico e allievo di Sergio Mei, uno dei grandi della cucina italiana, una vita a promuovere il “made in Italy” gastronomico.

Il menù è stato all’altezza delle aspettative: equilibrata la crema di cipolla giarratana affumicata, noce di capesanta scottata con prezzemolata e olio al peperoncino; sapide e fresche le tagliatelle di seppia al vapore con ortaggi, gazpacho di pomodorini Pachino rossi e gialli con olio alle erbe. L’apoteosi è arrivata con la fregula artigianale (pasta tipica della Sardegna, in Liguria ne abbiamo una simile, lo scucuzun) d’autore alle alghe di mare con sfera di gamberi di Sanremo e mozzarella di bufala, olio ai crostacei. Piatto emozionante, dove il sale rilasciato dalle alghe ha dato al tutto un inarrivabile sapore di mare, no, non la canzone!

