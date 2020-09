Le proposte di Confabitare al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Da ormai diverso tempo Confabitare pone al centro del dibattito – nazionale e territoriale – il tema dell’estensione della cedolare secca al 10% anche a tutti quei Comuni che siano stati colpiti da calamità dopo il 2014. La proposta, già discussa in diverse occasioni, anche con gli amministratori del territorio ligure, è stata ieri sottoposta direttamente alla Segreteria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove è stata accolta con grande interesse.

L’incontro, programmato in chiusura di una settimana ricca di impegni – il tre settembre un colloquio con il coordinatore dell’iniziativa politica del Partito Democratico, Nicola Oddati, in contatto diretto con il segretario Nicola Zingaretti e il ministro Paola De Micheli, aveva consacrato l’Associazione ad interlocutore privilegiato per il partito sul piano nazionale e locale – ha visto il presidente del Centro Studi e della sede savonese di Confabitare Roberto Giannecchini, il presidente nazionale Alberto Zanni, il segretario nazionale Valerio Racca e il coordinatore del Centro Studi Giuridico Luca Capodiferro presentare una vastità di proposte che hanno destato l’attenzione del MIT.

