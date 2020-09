Pietra Ligure, ampliato il sistema di videosorveglianza: nuova telecamera in “Piazza vecchia”

Pietra Ligure. Con l’entrata in funzione, nell’ultima settimana di agosto, della telecamera installata in piazza “La Pietra”, “Piazza vecchia” per i pietresi, è stato integrato e ampliato il sistema di videosorveglianza operativo sul territorio di Pietra Ligure.

La telecamera, come tutte le altre installate sul territorio comunale, è collegata con la centrale operativa della polizia municipale: permetterà un controllo in tempo reale e interventi immediati in caso di problemi, e funzionerà sia come valido deterrente che come indispensabile strumento per individuare eventuali responsabili di infrazioni.

