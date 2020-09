Premio Bindi, il vincitore è Luca Guidi e con il suo “Sudoku” all’insegna del blues

Santa Margherita Ligure. E’ stato il cantautore e chitarrista livornese Luca Guidi il vincitore del premio ‘Bindi per la canzone d’autore’. Per lui targa e borsa di studio in denaro. Guidi ha fatto parte del gruppo blues Betta Blues Society, pubblicando il disco omonimo e vincendo il Samedam Blues Contest in Svizzera.

Successivamente è entrato nell’orchestra di ukulele Sinfonico Honolulu, che insieme a Mauro Ermanno Giovanardi pubblicherà “Maledetto Colui Che È Solo”, disco vincitore della Targa Tenco 2013 come miglior disco di cover. Da questo incontro è nata la collaborazione con l’ex leader dei La Crus che porterà all’inserimento di due brani scritti da Guidi, “Più Notte Di Così” e “Nel Centro Di Milano”, nel disco “Il Mio Stile”, vincitore della Targa Tenco 2016 come disco dell’anno.

