Regionali, domenica genovese per il ministro Provenzano a sostegno di Sansa

Genova. Domani, domenica 6 settembre, il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, esponente Pd, sarà in Liguria per una serie di appuntamenti a supporto del candidato del centrosinistra e M5s Ferruccio Sansa insieme anche ai candidati del Partito Democratico. Questa l’agenda della giornata:

Alle ore 11, appuntamento a Chiavari, Gran Caffè Defilla in Corso Garibaldi 5, incontro aperitivo “Ogni luogo conta. Politica, territorio, diritto al futuro”, assieme a Ferruccio Sansa, amministratori locali e i candidati al Consiglio Regionale Luca Garibaldi e Francesca Ferrera.

... » Leggi tutto