Savona, sul furgone hanno parti di moto rubate e il conducente ha patente revocata: denunciati

Savona. Sono stati fermati dagli agenti della polizia di Stato nel corso di un normale controllo. A bordo del loro furgone, però, avevano parti di moto rubate. Per questo ieri pomeriggio due uomini, padre e figlio residenti in Piemonte, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso e ricettazione.

A bordo del veicolo, poi posto sotto sequestro, gli agenti hanno infatti rinvenuto parti di motocicli, tra i quali alcuni nottolini d’avviamento. Ai due è stato contestato un episodio di furto di un ciclomotore, avvenuto la scorsa settimana in centro città: in quell’occasione, le fasi del reato erano state riprese da una telecamera di sorveglianza e nel video si potevano vedere un uomo ed un ragazzo caricare un ciclomotore su un furgone bianco. Dopo i necessari riscontri, i poliziotti hanno provveduto alla contestazione del reato di furto aggravato in concorso.

... » Leggi tutto