Vado Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio intorno alle 18, per un incendio sviluppatosi all’interno di un cantiere edile a Vado Ligure, in via Maestri del Lavoro.

Secondo le prime informazioni ad andare a fuoco sarebbe del materiale legnoso contenuto all’interno di un container. Fortunatamente, però, le fiamme sarebbero circoscritte.

... » Leggi tutto