Vela, Simone-Giacomo e Francesco-Cecilia: i loanesi conquistano due medaglie di bronzo

Loano. Terza ed ultima giornata di regate sul lago Trasimeno per il campionato della classe L’Equipe, conclusa con una sola prova valida che ha però potuto assegnare i titoli italiani in doppio L’Equipe Under 12 e l’Equipe Evolution.

Sveglia presto, lunedì 31 agosto, per i ragazzi del campionato: la giuria li ha convocati per le 9 per dare una partenza alle 9,30. Un bel vento da Levante di 5-6 nodi sotto un cielo nuvoloso e un aria ancora piuttosto fredda, hanno caratterizzato la prima parte della mattinata. Partenza combattuta per gli equipaggi che si contendevano il titolo e che si sono incrociati per tutta la prima bolina.

