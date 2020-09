A tu per tu con Alessio Bonadio e Pino Ottonello, rispettivamente allenatore della leva 2004 della Genova Calcio e allenatore della leva 2010 dell’Academy Savona Legino. Bonadio è stato per molti anni mister nel settore giovanile della prima squadra, guidando per un certo periodo anche la prima squadra, poi ha condotto Genovese ed Arenzano. Ottonello, a livello di prime squadre, è stato il mister di Legino, Albissole, Celle Ligure e, nei settori giovanili, di Savona, Vado, Quiliano e Finale.

... » Leggi tutto