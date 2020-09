Albenga: Carciofo d’Oro 2020 a Matteo Bassetti, primario del San Martino

Albenga. Il Carciofo d’Oro 2020, il premio ideato e organizzato da Enzo Bellissimo, patron della Cantina di Re Carciofo, in piazza San Francesco, cuore del centro storico di Albenga, sarà assegnato giovedì 24 settembre all’infettivologo professor Matteo Bassetti, primario dell’Ospedale San Martino di Genova. La cerimonia si svolgerà, seguendo le misure previste dai decreti per contrastare Covid 19, nel pomeriggio, dalle 17,30, in piazza San Francesco alla presenza delle Autorità. La partecipazione alla cerimonia sarà ad inviti.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO

“Per l’impegno assiduo contro la diffusione della pandemia di Covid19, sia in corsia, nel suo reparto, sia nei panni di comunicatore, per spiegare con la forza della scienza la reale situazione pandemica, combattendo gli allarmismi, ma anche contrastando le fake news. Con una pacatezza e una competenza di grande livello è riuscito a trasmettere calma e tranquillità in un momento di pericolosa confusione, dove notizie contrastanti contribuivano a creare un clima di paura”.

