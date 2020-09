Bardineto. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero per soccorrere un motociclista che oggi pomeriggio, poco dopo le 14, è stato protagonista di un incidente a Bardineto.

L’uomo, per cause ancora da chiarire, è caduto dal mezzo scivolando giù da una riva in luogo impervio.

... » Leggi tutto