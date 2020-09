Campionato europeo d’altura in doppio misto: vincono i francesi Schwartz e Riou

Genova. “È stata una regata faticosa e complicata – raccontano all’arrivo in porto i fuoriclasse Schwartz e Riou – dove abbiamo fatto scelte azzardate che si sono poi rivelate alcune pessime (il giro di Capraia) e altre azzeccate (la risalita da Pianosa all’Elba). Stanotte sull’ultimo tratto, dopo aver navigato inseguendo il forte team spagnolo abbiamo deciso di prenderci un rischio per non rimanere dietro: ci siamo buttati a sinistra separandoci dai nostri diretti avversari. Al largo abbiamo trovato più pressione che ci ha consentito di navigare veloci con il gennaker. All’incrocio con gli altri ci siamo ritrovati davanti e da lì abbiamo controllato la regata per le ultime miglia”.

Queste, al traguardo di Genova, le prime dichiarazioni a caldo di Benjamin Schwartz che ha partecipato a varie regate dei circuiti Swan e J per finire a far parte dell’equipaggio di Spindrift nel tentativo di record del Jules Verne Trophy e di Marie Riou, dopo due partecipazioni alle Olimpiadi 2012 e 2016 e tre campionati mondiali vinti sul Nacra 17 insieme a Billy Besson, ha fatto parte dell’equipaggio di Dongfeng Race Team vincitore della Volvo Ocean Race 2017/2018 per poi essere premiata con il Rolex World Sailor of the Year Award nel 2018 insieme alla compagna di equipaggio Carolijn Brouwer. La coppia francese si laurea dunque campionessa europea della nuova disciplina Double Mixed Offshore a bordo del monotipo L30.

... » Leggi tutto