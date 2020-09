Coronavirus, il nuovo Dpcm: mascherine obbligatorie, restano chiusi stadi e discoteche

Roma. Resta l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza tra persone. La capienza sui mezzi pubblici viene portata all’80%, come ottenuto dalle Regioni al termine di una lunga trattativa col governo. Ma soprattutto rimangono chiuse le discoteche e gli stadi, nonostante i numerosi appelli all’allentamento delle misure in vista della ripresa del campionato. Sono i punti salienti del nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus che sarà in vigore dal 7 settembre fino al 30 settembre.

L’altra novità riguarda il ricongiungimento delle coppie divise tra l’Italia e un Paese estero al di fuori dell’area Schengen. Finora per l’ingresso da questi stati era necessario dichiarare motivazioni di lavoro o comunque di necessità, ora invece il nuovo decreto consente “l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”.

... » Leggi tutto