Costa Crociere riparte oggi dopo il lockdown, il 19 settembre la prima nave da Genova

Genova. Costa Crociere ritorna a navigare con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. La partenza oggi, alle 17, da Trieste, per un itinerario di una settimana dedicato alla riscoperta del meglio dell’Italia, che toccherà solo porti italiani: Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania.

“E’ un grande piacere poter dare nuovamente il benvenuto a bordo ai nostri ospiti dopo oltre cinque mesi di pausa e siamo felici di ripartire proprio dall’Italia. Siamo l’unica compagnia di crociera battente bandiera italiana, e quindi la nostra scelta di ripartire con itinerari esclusivamente italiani per ospiti italiani ha un significato ancora più profondo per noi, che crediamo e investiamo in questo Paese da oltre 70 anni.”- ha dichiarato Michael Thamm, Group CEO Costa Group e Carnival Asia – Nelle ultime settimane abbiamo lavorato insieme alle autorità per l’implementazione delle nuove procedure sanitarie che consentiranno agli ospiti di godere appieno della loro esperienza di crociera nel rispetto della massima sicurezza. Nel frattempo, stiamo continuando a tenere monitorata la situazione per una ripartenza progressiva da ottobre di altre navi, con una estensione degli itinerari anche agli ospiti dei mercati europei in cui operiamo”.

