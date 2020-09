Covid, Sansa: “Ora la Liguria paga i messaggi sbagliati di Toti”

Liguria. “In questo momento la Liguria è la regione d’Italia con il maggior numero di pazienti Covid ricoverati in rianimazione, in rapporto alla popolazione. Alla Spezia 41 persone sono in ospedale per il Coronavirus e fino al 13 settembre sarà obbligatorio indossare la mascherina. All’improvviso sindaco e Regione si sono ricordati che c’è il Covid. Toti dice che si tratta di un cluster isolato e identificato. Ma possiamo ancora fidarci di lui?”. Lo afferma Ferruccio Sansa, candidato presidente della Regione Liguria per la coalizione di centrosinistra.

“Dobbiamo fidarci di come la Regione sta affrontando l’emergenza dopo che a maggio la Liguria ha avuto il record di mortalità per abitante? – si chiede Sansa – Il timore è che la nostra salute non sia in buone mani. Che chi governa maneggi l’emergenza Covid seguendo preoccupazioni elettorali. ‘Niente allarmismi’, è la parola d’ordine. In questo modo, però, i liguri rischiano di pagare una serie di messaggi e provvedimenti sbagliati”.

