I vincitori di IVG Awards: imprenditori capaci e appassionati, la qualità ricetta vincente

Savona. Il successo degli IVG Awards testimonia due cose, soprattutto in un momento difficile come questo, per l’emergenza sanitaria e le difficoltà economiche nel comparto del turismo: l’impegno di tanti bravi imprenditori e il desiderio di appartenenza.

Nel primo caso, c’è da notare che la voglia di distinguersi puntando sulla qualità – ma anche solo di farcela, considerando le tante serrande abbassate – non conosce generazioni e accomuna giovani (come nel caso del Bali Beach) a persone che hanno alle spalle consolidate tradizioni (come la pizzeria Da Nicola). Nel secondo, l’alto numero di segnalazioni che ci sono arrivate (2723 per la fase finale) vogliono significare che i clienti intendono gratificare, dedicando qualche minuto del loro tempo (ne abbiamo poco tutti) chi conduce l’attività nella quale si trovano a loro agio.

