La giornata elettorale: Fiano nel savonese, Chiappori attacca Toti sul Covid, Zunato sul decreto semplificazioni

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, domenica 6 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

FIANO NEL SAVONESE, il programma della visita

Di seguito il programma della vista dell’On.le Emanuele Fiano deputato del partito democratico che si svolgerà Lunedì 7 settembre 2020 per la campagna elettorale in vista del voto per la Regione Liguria del 20 e 21 settembre. On.le Fiano nel suo tour elettorale sarà accompagnato dai candidati della circoscrizione di Savona Alessandra Gemelli, Mauro Righello, Roberto Arboscello, Massimo Niero e Ilaria Pietropaolo.

