LIVE: La web cronaca di Cairese – Olimpia Carcarese

Cairo Montenotte. Buonasera cari lettori di Ivg.it, al Cesare Brin torna dopo 10 anni il derby per eccellenza della Valbormida: Cairese – Carcarese. L’amichevole in ricordo di Franco Bagnasco, ex giocatore e allenatore di entrambe le società, si prospetta ricca di emozioni, non solo per il campanilismo che serpeggia tra le due squadre, ma anche per le loro prospettive . La Cairese vuole, infatti, confermarsi un punto fermo dell’Eccellenza (prima del fischio d’inizio ci sarà la presentazione della rosa) e l’Olimpia Carcarese, dopo una campagna acquisti stellare, punta in alto nel campionato di Prima Categoria. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

