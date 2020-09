Melis (M5S) candidato sindaco a Savona? “Affascinato dall’ipotesi, pronto a mettermi a disposizione”

Savona. “Sono sicuramente affascinato dall’ipotesi e se ci fosse un progetto interessante e innovativo mi metterei a disposizione”. Ad Andrea Melis, vicecapogruppo del M5S in Regione e capolista candidato alle regionali nella circoscrizione di Savona, l’idea di correre alle prossime elezioni amministrative savonesi (nel 2021) piace e non fa nulla per nasconderlo.

Attualmente impegnato nella campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali, Melis volge il suo sguardo anche al futuro (politico) della città della Torretta: “Ovviamente non basterebbe la mia eventuale disponibilità, ma certamente l’ipotesi di dare a Savona un nuovo progetto, anche simile a quello che stiamo sperimentando in Regione e a quello del Governo nazionale, è una ipotesi che trovo affascinante e sicuramente ne sarei onorato”.

