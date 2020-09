Genova. Curioso incidente intorno alle 19 in via Murtola sulle alture di Pra’ nel Ponente genovese.

Per cause da chiarire un’auto è finita fuori strada, ha sfondato la ringhiera e ha rotto una tubatura del gas. La donna alla guida, un’ultrasessantenne, è stata portata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo. Se l’è cavata con ferite di lieve entità.

