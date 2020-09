Regionali Liguria, Muscatello (FI-Liguria Popolare): “Il voto disgiunto va respinto con ogni mezzo”

Genova. “Chi propone o consiglia il voto disgiunto solo per un vantaggio personale va respinto con ogni mezzo“. Lo afferma Salvatore Muscatello, candidato alle regionali con Forza Italia-Liguria Popolare a sostegno di Giovanni Toti.

“La Liguria e il presidente Toti nei prossimi anni avranno bisogno di una squadra in Regione forte e coesa, e queste elezioni sono fondamentali per crearne i presupposti e dare continuità e stabilità al Governo della Regione Liguria – ricorda Muscatello – Per raggiungere la continuità e la stabilità di governo i consiglieri del presidente Toti dovranno essere scelti tra i candidati della coalizione di centrodestra che hanno in comune il progetto di rilancio della Liguria attraverso il completamento delle infrastrutture pubbliche e che vogliono una Liguria moderna, competitiva, ancorata ai propri valori, solidale verso le categorie più deboli, capace di tutelare gli anziani e soprattutto offrire nuove opportunità ai giovani”.

