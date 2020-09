Sabato sera da sballo per i cinghiali, raffica di segnalazioni sulle strade di Genova

Genova. I cinghiali a Genova non fanno più notizia, ma una nottata così non la si vedeva da tempo. Chi in questo sabato sera ha seguito gli aggiornamenti sul canale Telegram del Comune avrà pensato che fosse in atto una vera e propria invasione.

Prima via Adamoli in Valbisagno, poi corso Gastaldi nell’immediato Levante. E ancora via Piacenza e via Bobbio sulla sponda opposta del torrente e poi via Albaro a ridosso del centro. “Massima attenzione per cinghiali sulla carreggiata“, dicono i messaggi su GenovaAlert tra le dieci di sera e mezzanotte, mentre numerose pattuglie della polizia locale presidiano le zone dove sono in atto le scorribande per evitare facili incidenti.

