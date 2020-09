Albenga traccia il bilancio degli eventi estivi, il Comune: “Grande successo. Ne siamo orgogliosi”

Albenga. Grande successo per gli eventi realizzati durante il finesettimana che ha preceduto l’inizio delle scuole. Sabato sera il Centro Storico di Albenga è stato animato dalla musica dal vivo e dall’iniziativa Tantu au Muggiu con la collaborazione attiva dell’Associazione Zoo e delle attività commerciali.

Un plauso anche per la sesta edizione del raduno “In 500 sotto le torri” che ha accolto le mitiche Fiat 500 nello straordinario scenario del Centro Storico e del raduno diocesano delle confraternite tenutosi nel pomeriggio suggestivo ed emozionante, seppur senza la processione dei cristi che non si è potuta svolgere per esigenze legate al Covid.

