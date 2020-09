Allerta arancione, tempesta su Genova: allagamenti, chiusure e tromba d’aria sul Ponente

Genova. Pioggia, grandine, fulmini, vento fortissimo e una tromba marina che ha colpito in pieno i quartieri del Ponente. C’erano tutti gli ingredienti per una notte di passione nella violenta tempesta che ha colpito Genova tra le 2 e le 4, durante le prime ore di allerta arancione. E le conseguenze non si sono fatte attendere: allagamenti in tutta la città, danni, blackout e uno smottamento che torna a fare paura sull’autostrada A26 a Masone.

Quasi tutti allagati i sottopassi stradali, da via Perlasca a corso Torino passando per via Milano dove al mattino l’intervento di bonifica è ancora in corso e quindi rimane la chiusura al traffico. In Valpolcevera di nuovo allagata via Carnia a Rivarolo. Numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone della città.

