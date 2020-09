Amt, dal 14 settembre scatta l’orario invernale ma con meno bus rispetto al servizio pre Covid

Genova. Il 14 settembre torna l’orario invernale di Amt, ma in circolazione ci saranno complessivamente meno autobus rispetto al servizio dell’era pre Covid.

Quello che appare come un paradosso, visto che la capienza dei mezzi non potrà superare l’80% e nel frattempo apriranno le scuole, è tuttavia confermato dai numeri in possesso di fonti vicine all’azienda: i turni giornalieri dal lunedì al venerdì saranno 970, cioè 35 in meno rispetto ai 1.005 di febbraio, prima che arrivasse il lockdown. Per dare un’idea, con l’orario attualmente in vigore sono 930.

