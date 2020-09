“Bus gratuiti per tutti i liguri”, la proposta di Sansa per il trasporto pubblico in Liguria

Genova. “La mobilità è un diritto e risponde anche a esigenze sociali: noi vogliamo garantire a tutti i residenti in Liguria la possibilità di viaggiare gratuitamente su autobus sicuri, puliti e con tempi di percorrenza certi. Una proposta certamente molto ambiziosa, ma economicamente sostenibile e in linea con le sperimentazioni in corso in molti Paesi europei e in Emilia-Romagna”.

Con queste parole il candidato presidente di Regione Liguria Ferruccio Sansa rilancia sul tema del trasporto pubblico, arrivando a proporre la gratuità per i viaggi in bus nelle quattro province della nostra regione.

... » Leggi tutto