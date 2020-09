Cairese, mister Benzi: “Vedo un gruppo che lavoro, sta attento e vuol provare a fare le cose”

Cairo Montenotte. Una buona cornice di pubblico, nonostante le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ha fatto da contorno alla partita amichevole che la Cairese, sul terreno amico del Cesare Brin, ha disputato e vinto contro l’Olimpia Carcarese in una nuova riedizione di quello che da tutti viene considerato il “vero derby della Val Bormida” e che in questa occasione era anche valido per l’assegnazione del sesto Trofeo Franco Bagnasco.

L’incontro si è chiuso con un risultato finale di 2 a 0 che rispecchia con sufficiente fedeltà l’andamento di un match che ha visto le cose migliori nel primo tempo, mentre nella ripresa il tourbillon di cambi ha finito per annacquare il tutto.

