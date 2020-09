Coronavirus, Bucci: “Genova deve crescere con la mascherina”

Genova. Nessun allarme ma la consapevolezza che per evitare impennate di contagi occorra rispettare le misure che ormai devono far parte della quotidianità di ognuno. E’ la posizione del sindaco di Genova Marco Bucci di fronte ai numeri in crescita dei casi di coronavirus nella nostra Regione.

“Il covid deve preoccupare tutti anche se il nostro obiettivo resta quello di non morire di Covid né di fame. E’ importante rispettare alcune precauzioni, dalla mascherina al distanziamento perché non possiamo permetterci di penalizzare ancora la nostra economia” ha detto il sindaco a margine della firma del protocollo per il lavoro con i segretari di Cgil, Cisl e Uil.

... » Leggi tutto