Da Albenga a Roma a piedi per incontrare Conte, Mattarella e il Papa: “Emarginati meritano chance di reinserirsi”

Albenga. Dalla Città delle torri a Roma. Quasi 600 chilometri, che conta di riuscire a “coprire”, a piedi, nel giro di un mese circa. Un obiettivo chiaro: sensibilizzare istituzioni e privati sulla situazione di difficoltà in cui versano tanti cittadini italiani in particolare per quanto riguarda l’assenza o quasi di possibilità lavorative

Si tratta del 49enne albenganese Filippo La Rocca aderente all’associazione onlus Insieme si può (leggi qui) che ha voluto dedicare un pensiero particolare a tutti i cosiddetti “emarginati” della societa ovvero agli ex detenuti alcolisti e tossicoodipendenti che più ancora degli altri hanno difficoltà nel riuscire a reinsersi nella società

