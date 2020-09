La proposta di “Finale in Movimento”: “Pier Paolo Cervone presidente del consiglio comunale”

Finale Ligure. Pier Paolo Cervone, da poco passato in maggioranza, nuovo presidente del consiglio comunale di Finale Ligure. E’ questa la proposta di “Finale in Movimento”.

“In seguito alla rinuncia alle deleghe dell’ex assessore Delia Venerucci ed alla conseguente ripartizione delle cariche, che vede come nomina ad assessore l’ex Presidente del consiglio comunale Franco De Sciora, resta da capire chi sarà il prescelto per ricoprire il ruolo che Franco De Sciora ha da poco abbandonato – spiega Simone Rolando ripercorrendo gli ultimi avvenimenti in seno all’amministrazione comunale finalese – L’idea della maggioranza era proprio quella di proporre, come nuovo sostituto del presidente del consiglio, l’ex assessore Delia Venerucci, che andrebbe quindi a ricoprire una carica che diventerebbe, di fatto, compatibile con gli impegni lavorativi della dottoressa Venerucci”.

