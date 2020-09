Maltempo, Arpal dirama allerta GIALLA fino alle 15 da Spotorno a Varazze

Liguria. Dopo i temporali che hanno interessato in particolare il settore centrale della regione e il Tigullio, le condizioni meteo in Liguria vanno lentamente migliorando anche se permane una residua instabilità. Arpal ha così modificato l’allerta meteo per temporali. Nel savonese, da Andora a Noli l’allerta meteo cessa, mentre da Spotorno a Varazze diventa gialla fino alle 15 di oggi lunedì 7 settembre. Nell’entroterra gialla fino alle 12.

Le precipitazioni in questa occasione si sono concentrate nel genovese: tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi rovesci temporaleschi hanno interessato la zona di Genova, il relativo entroterra e, successivamente, Golfo Paradiso e Tigullio, con precipitazioni accompagnate da intensa attività elettrica. Alle ore 10.30 si segnalano, nelle ultime 12 ore, cumulate di 93.2 millimetri a Prai (Campo Ligure), 84 a Genova Bolzaneto, 83.2 a Rapallo, 80.4 a Campo Ligure, 78.4 a Camogli, 72.4 a Isoverde (Campomorone), 65 a Genova Pontedecimo, 64.6 a Genova Quezzi, 61.8 a Genova Fiumara.

