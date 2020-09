Maltempo, per il meteorologo Pennellatore rischio temporali nel pomeriggio

Sanremo. Dopo una notte tranquilla, nonostante l’allerta gialla per l’Imperiese diramata da Arpal fino alle 9 di oggi, il meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore ha annunciato possibili temporali in provincia e nella vicina Costa Azzurra. «Eccoci al GIALLO anche su CARF (Costa Azzurra e Riviera dei Fiori), Imperiese, dalle 9 e fino alle 21 per la possibilità, non certezza, un minimo rischio di qualche rovescio anche temporalesco indifferentemente, su mare, costa e interno, specie nel primo pomeriggio fra le 13 e le 15», dichiara Pennellatore.

