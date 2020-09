Meteo Liguria: in mattinata ancora temporali forti, poi inizierà a tornare il bel tempo

Genova. Dopo il nubifragio che ha colpito il settore centrale della Liguria nella notte, in mattinata saranno ancora possibili temporali forti. La situazione dovrebbe diventare più tranquilla col passare delle ore. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 7 settembre. Avvisi: Possibili temporali intensi sul settore centrale in mattinata. Cielo e Fenomeni: Al mattino possibili rovesci temporaleschi potrebbero maggiormente interessare il settore centrale, con precipitazioni localmente intense ed abbondanti al primo mattino. Più sporadici i fenomeni sugli estremi regionali con aperture, più ampie sull’Imperiese, ove il contesto risulterà maggiormente asciutto. Dalla tarda mattinata instabilità meno organizzata e più puntiforme, con qualche rovescio anche temporalesco che prediligerà le zone interne, in un regime comunque variabile e con schiarite, anche ampie lungo i litorali. Migliora ovunque in serata. Venti: Da sud-est sul centro-levante, da nord est sull’Imperiese. Ruotano da nord est nel pomeriggio anche sul settore centro-orientale, rinforzando in serata. Mari: generalmente mosso. Temperature: In calo. Costa: min 18/23°C, max 24/28°C. Interno: min 9/17°C, max 21/26°C

