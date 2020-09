Nuovo Codice della strada e nuovo salasso per gli automobilisti: aumentano autovelox e multe

Savona. È stato predisposto dal governo il testo del nuovo Codice della strada, che entrerà presto in vigore. In sostanza, più controlli e più multe, tenendo presente che l’Italia è il paese d’Europa dove se ne fanno di più. Il tutto dietro la consueta motivazione della sicurezza, anche se stranezze e lati oscuri sono molti. Vediamo di esaminarne alcuni.

Le biciclette potranno andare contromano, causando certamente più pericoli e non più sicurezza. Immaginiamo di rendere legale ciò che accade già oggi in via Dante (la strada del Muretto) ad Alassio: a volte non c’è neppure lo spazio per l’incrocio tra un’auto e la bicicletta che marci in senso contrario.

