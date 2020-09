Savona Capoluogo: “Appoggio a Levrero, la Lega pensi all’operato di Ripamonti”

Savona. “Appoggio a Levrero, la Segreteria della Lega cittadina valuti l’operato in qualità di assessore alla sicurezza di chi lo ha preceduto”. Lo dichiara Savona Capoluogo (nuovo gruppo consigliare composto dagli ex leghisti Giancarlo Bertolazzo, Silvia Rossi e Alda Rebagliati) in merito all’accusa lanciata a Roberto Levrero riguardante le critiche alla polizia locale, che veniva invitata dall’assessore ad aumentare i servizi di pattuglia. Dalle parole di Levrero hanno preso distanza il sindaco Ilaria Caprioglio e la Lega savonese, ma diverso è il giudizio dei consiglieri di Savona Capoluogo che dopo la mancata candidatura di Paolo Ardenti alle prossime Regionali hanno deciso di abbandonare il Carroccio (leggi qui).

“Che i savonesi abbiano bisogno di decoro e sicurezza è fuori discussione, che il corpo di Polizia di Savona sia sotto organico di almeno 50 unità, a causa di ‘scellerate gestioni del personale’ da parte degli amministratori precedenti del PD e cespugli che da un decennio non hanno fatto assunzioni, quando era possibile effettuarle, è anche questo un dato di fatto” evidenziano.

