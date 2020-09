Scuola, Andrea Bocelli Foundation al fianco dell’ Istituto Gaslini

Genova. Si chiama ‘H-Labs: Abf per la scuola in ospedale’: è il progetto che nasce dalla sinergia tra l’istituto pediatrico Gaslini di GENOVA e Andrea Bocelli Foundation e che punta a garantire un’educazione e un’istruzione inclusive dei bambini malati e che, ricoverati o in day hospital, frequentano la scuola all’interno della struttura di cura.

“Per il primo anno la collaborazione interesserà i giovani pazienti in cura presso il Gaslini e costituirà materia di ricerca da parte dell’Istituto stesso. Ciò permetterà di monitorare e valutare scientificamente i risultati del progetto pilota; risultati che saranno la base per costruire l’implementazione pluriennale del progetto”, si legge nel comunicato.

