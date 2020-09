Un nuovo bando della Regione per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese: il punto di Confabitare

La Regione Liguria, ha da poco attivato un nuovo bando per la digitalizzazione delle aziende. Ma chi può usufruirne? E sotto quali condizioni?

Nel nuovo bando per investimenti sulla “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” sono ricomprese le attività che erano state escluse nel precedente bando di aprile.

Possono partecipare, in particolare, attività di commercio all’ingrosso, attività immobiliari e agenzie immobiliari, amministratori di condominio (ateco ammesso tutta la sezione 68).

Il bando copre l’acquisto di pc, tablet, licenze, software, hardware, accessori, prestazioni di consulenze, e-commerce, e-business, siti internet, web marketing, banda ultralarga, smart working, ecc. con un contributo del 60% su una spesa minima di 1000,00 euro. Il contributo massimo è di 5.000,00 euro (per una spesa complessiva di circa 8.300,00 euro).

... » Leggi tutto