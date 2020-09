Ventimiglia, bonus fiscale pensionati frontalieri. Fai propone emendamento per semplificare procedura

Ventimiglia. Modificare l’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) per equiparare la tassazione delle pensioni derivate dal lavoro frontaliero ai lavoratori in attività. E’ la proposta di Roberto Parodi, dell’associazione Fai frontalieri intemeli, che dopo anni di battaglie per lavoratori e pensionati ora chiede che, come già per altre categorie, anche chi ha lavorato in paesi europei come la Francia (o il Principato di Monaco) possa usufruire delle stesse agevolazioni di altri ex lavoratori.

... » Leggi tutto