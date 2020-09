Altare, i proprietari dell’ex Savam: “Attendiamo da 11 anni un nulla-osta, solo silenzio dalle istituzioni”

Altare. Ancora fermo dopo 11 anni il cantiere delle ex vetrerie Savam. “A causa di evidenti e clamorosi ritardi/errori burocratici e amministrativi, dopo aver speso un importo complessivo di quasi 5,5 milioni di euro, ancora oggi manca la concessione edilizia e di finanziamenti pubblici” denunciano dalla Città del Vetro, società proprietaria della struttura.

“Lo scorso 24 marzo abbiamo inviato al Comune di Altare ed alla Regione Liguria una PEC, nella quale chiedevamo chiarimenti. Non avendo ricevuto risposta, non ne comprendiamo il motivo, abbiamo provveduto ad inviare una seconda richiesta il 3 giugno, ma ancora un volta la risposta non è arrivata. Solo dopo che la società si è rivolta all’avvocato Roberto Damonte e dopo le sue azioni volte a ottenere le risposte necessarie, c’è stata l’espressione da parte della Regione di parere non favorevole all’applicazione dell’art 110bis. Un rifiuto informale e un invito ad anticipare ulteriori 200-300 mila euro di opere, come fossero spiccioli, e senza certezze di avere un titolo coerente e complessivo”.

