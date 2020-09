Coronavirus, 64 nuovi positivi e boom di ricoverati: ora sono quasi 100

Genova. Sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati circa 2500, un numero che torna a crescere dopo i circa 700 tamponi di ieri.

A preoccupare, però, è soprattutto l’andamento dei ricoverati in ospedale che, in Liguria, sono 19 più di ieri arrivando a sfiorare quota 100 (sono 96 di cui 64 alla Spezia e, per quanto riguarda Genova, 8 al Galliera, 5 al San Martino.

