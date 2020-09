Eccellenze della tavola, la ministra Bellanova visita la filiera del Basilico Genova Dop

Genova. Nella sua giornata in Liguria, volta a incontrare le realtà agricole più importanti della regione, la ministra Bellanova ha scelto di fare visita ai protagonisti della filiera del Basilico Genovese DOP.

Ad Albenga si è recata presso “La compagnia del basilico”, società agricola consortile che riunisce una ventina di imprese agricole per la coltivazione e trasformazione del Basilico Genovese DOP per l’uso industriale. Una realtà innovativa che ha saputo interpretare le richieste del mercato mantenendo saldo il valore della produzione agricola del territorio, interfacciandosi in maniera diretta e aggregata alla clientela industriale, senza intermediari; il tutto facendo della certificazione DOP un elemento di grande prestigio.

... » Leggi tutto