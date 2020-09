Infrastrutture, Gambino (FdI): “Puntare su opere strategiche per il territorio”

Genova. “Non possiamo più aspettare: la Liguria ha bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti”. Non ha dubbi Antonino Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile della Giunta Bucci, candidato alle Regionali del 20 e 21 settembre con Fratelli d’Italia.

“La nostra Regione necessita di una logistica all’avanguardia: l’estrema difficoltà in cui versa la viabilità ligure da qualche mese a questa parte lo ha dimostrato chiaramente. Sono bastati alcuni cantieri a paralizzare la nostra regione, con danni economici ingenti che non possiamo più permetterci di sostenere. Dobbiamo lavorare per impedire che gli operatori portuali abbandonino il nostro scalo, com’è purtroppo accaduto in questi mesi”.

